Подведены итоги года работы проекта «Все для Победы!»

В Ростове-на-Дону Народный фронт подвел итоги года работы проекта «Все для Победы!»

В Ростове-на-Дону состоялась встреча Народного фронта с военкорами и блогерами, приуроченная к годовщине проекта по сбору помощи для бойцов на передовой «Все для Победы!».

Идея проекта системной общественной поддержки бойцов СВО родилась год назад, также на встрече Народного фронта с военкорами в Ростове-на-Дону. И уже в начале июня 2022 года было объявлено о первых сборах средств в рамках проекта «Все для Победы!».

«Год назад, когда мы открыли свой первый сбор, я до последнего не верила, что из этого может что-то получиться. Но буквально за сутки мы уже собрали нужную сумму и тут же с ребятами начали закупку, оперативно передали все необходимое на передовую. Тогда я убедилась — да, это работает! Весь народ, вся страна объединились, была такая искра, невероятное единение!», — вспоминает член Центрального штаба Народного фронта, военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

За год проект «Все для Победы!» собрал почти 7,5 миллиарда рублей для бойцов на передовой. Более 2 миллионов человек прислали деньги или передали в региональные отделения Народного фронта квадрокоптеры, тепловизоры, автомобили, обмундирование, лекарства и многое другое.

«У нас в стране есть большое количество людей, которые по возрасту, по состоянию здоровья, из-за разных обстоятельств не имеют прямой возможности внести свой вклад в борьбу за освобождение российских земель в Донбассе, в Новороссии, в борьбу за будущее нашей страны. Но они не хотят и не могут быть в стороне. На мой взгляд, самый важный вклад проекта "Все для Победы!" — это то, что миллионам людей была предоставлена возможность быть сопричастными», — говорит первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По словам первого замглавы администрации президента России, за эти 7,5 миллиарда, конечно, спасибо и предпринимателям, которые вносят крупные суммы, но большая часть вкладов — по 100, по 500, по 1000 рублей. Их присылают пенсионеры, для которых эта тысяча дороже сотен тысяч для крупных бизнесменов.

«Потому что для них важно иметь внутреннее моральное право говорить, что они тоже приняли участие, они тоже помогли ребятам, героям. Сколько таких историй, когда приходят пенсионеры и говорят: "Вот, я всю жизнь откладывала. У меня просьба, заберите эти деньги для ребят на передовой". В Иркутске, например, бабушка Антонида каждый месяц приносит в штаб "Все для Победы!" варежки, которые она вяжет для бойцов. И к каждой варежке она пришивает сердечко, в каждую пару кладет конфету. И таких удивительных, неравнодушных людей очень много. Ребятам на передовой, конечно, очень важны эти квадрокоптеры, тепловизоры, автотранспорт. Но, может быть, гораздо важнее для них — это ощущение тепла человеческой души, понимание, что миллионы граждан России — вместе с ними», — отметил Сергей Кириенко.

Самым масштабным в проекте стал сбор блогера Юрия Подоляки: в 2022 году он собрал почти 500 миллионов рублей на теплые вещи для мобилизованных ребят. Народный фронт отправил на передовую 40 тысяч спальных комплектов, теплой одежды, термобелья. В общей сложности за год было открыто 77 сборов. 61 сбор уже вручен, более 330 военных подразделений получили реальную поддержку, десятки тысяч людей — гуманитарную помощь.

Почти 41 миллион рублей — за три сбора — для бойцов на передовой прислали по призыву члена Центрального штаба Народного фронта, военного корреспондента медиагруппы «Комсомольская правда» Александра Коца. Он вспомнил, как с таким же желанием помочь защитникам Отечества люди откликнулись на акцию КП «Посылка на войну» во времена Чеченской кампании по борьбе с международным терроризмом. «Просто под Новый год в газете опубликовали объявление: "Хотите поздравить ребят, приносите какие-то подарки". И бабушки несли в редакцию носочки вязаные, а мы потом везли эти подарки в самые дальние гарнизоны и отдавали бойцам вместе с детскими письмами. И сейчас у меня дежавю. Это то самое народное движение, когда люди ценят наших бойцов, уважают нашу армию, понимают, что от нее зависит наше будущее. Огромное спасибо Народному фронту, который этот проект начал и развивает», — рассказал Александр Коц.

Член Центрального штаба Народного фронта, военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова за год провела пять сборов «Все для Победы!» на общую сумму более 36 миллионов рублей. «Я советовалась с ребятами, с которыми вместе прошла до момента ранения, мы согласовывали все потребности бойцов. Сначала это были самые простые вещи — форма, берцы, бронежилеты. А уже к пятому сбору мы дошли до того, что купили целый комплекс связи для разведчиков», — отметила Ирина Куксенкова.

Война становится всё более технологичной — и Народный фронт на это реагирует. Так, в рамках проекта «Все для Победы!» новый сбор на беспилотники и сопутствующее оборудование для бойцов общевойскового объединения ЮВО на встрече в Ростове-на-Дону 15 июня объявил военкор ВГТРК, кавалер орденов Мужества Александр Сладков. На официальном сайте проекта идут еще несколько адресных сборов.