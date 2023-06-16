Арсенал оружия и припасов нашли на бывших позициях украинских формирований в ЛНР

В ЛНР на бывших позициях украинских формирований нашли крупный арсенал оружия и припасов

В Славяносербском районе Луганской народной республики (ЛНР) полицейские и росгвардейцы обнаружили на бывших позициях вооруженных формирований Украины (ВФУ) крупный арсенал оружия и боеприпасов. Об этом в пятницу, 16 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Склад нашли неподалеку от села Трехизбенка. В нем находилось два ракетных противотанковых гранатомета иностранного производства, пулемет Калашникова, три ружья, 14 гранат, противотанковые мины, залпы ручной гранаты, сигнальные ракеты, более трех тысяч патронов разного калибра. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что под Херсоном полицейские нашли три схрона со взрывателями, снарядами и гранатометами.