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06:51, 16 июня 2023Бывший СССР

Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ на авдеевском направлении

Российский офицер: бойцы обратили в бегство военных ВСУ на авдеевском направлении

Российские военные обратили в бегство превосходящие силы украинских бойцов на авдеевском направлении. Об этом РИА Новости рассказал офицер группировки «Юг» с позывным Макар.

По его словам, боевой дух у противника находится на очень низком уровне, что тот при серьезных боестолкновениях предпочитает бежать, не держась за свои позиции. «Покидает свои укрепления и убегает", — пояснил военный

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