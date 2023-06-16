В России сообщили об обсуждении безвиза с шестью странами Латинской Америки

МИД РФ: Россия обсуждает безвизовый режим с шестью странами Латинской Америки

Россия обсуждает безвизовый режим с шестью странами Латинской Америки. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, передает ТАСС.

Как уточнил спикер, сейчас у России налажен безвиз с 27 странами континента из 33. Остается шесть государств, среди них Барбадос, Гаити, Таиланд, Багамы, Мексика, Сент-Люсия, Тобаго и Тринидад. «Переговоры с этими странами формально идут, конечно. На их рассмотрении находятся проекты», — уточнил Щетинин.

Он отметил, что цель ведомства — сделать так, чтобы Латинская Америка полностью стала зоной безвизовых поездок для россиян.

В марте в МИД РФ также сообщили, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами. Такое заявление сделал статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.