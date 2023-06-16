Во Франции произошло землетрясение

На западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3

На западе Франции в пятницу, 16 июня, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 18:38 по местному времени (19:38 мск) в 15 километрах к северу от коммуны Сюржер. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Жители некоторых западных департаментов Франции ощущали подземные толчки, пишет ТАСС со ссылкой на издание Ouest France.

5 июня сообщалось, что у берегов японского острова Рюкю также произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки были зафиксированы в 295 километрах от населенного пункта Итоман, где проживают порядка 60 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.