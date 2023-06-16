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01:08, 16 июня 2023Культура

Эминем подвел свою дочь к алтарю на ее свадьбе

Рэпер Эминем проводил свою старшую дочь к алтарю

Фото: @alainamariescott

Старшая дочь рэпера Эминема Алайна Мэтерс вышла замуж за своего давнего бойфренда Мэтта Меллера 9 июня. Спустя неделю после свадьбы девушка поделилась подробностями торжества с журналом People и рассказала, что знаменитый отец проводил ее к алтарю.

По словам Алайны, церемония и вечеринка прошли в стиле «Великого гламура Гэтсби». Путь к алтарю оказался длиной 80 футов (около 2,4 метра), его невеста прошла под руку с отцом. «Он не собирался пропускать это событие», — поделилась с журналистами дочь рэпера.

Девушка отметила, что когда дошло дело до составления списка гостей, он оказался небольшим — всего 125 человек. «Жениться — это святое, и мы хотели, чтобы нас окружали люди, которые участвуют в нашей повседневной жизни», — объясняет она. Почетная роль подружки невесты на торжестве досталась сестре Алайны Хейли Скотт.

В феврале 27-летняя Хейли Джейд заявила о том, что выходит замуж. Со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком она начала встречаться 2016 году, познакомившись в колледже, однако долгое время скрывала роман.

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    Екатерина Подвигина
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