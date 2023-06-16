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15:37, 16 июня 2023Экономика

Представители программы SMP Racing обсудили автогонки в формате фиджитал

Представители программы SMP Racing обсудили развитие автогонок в формате фиджитал
ЦиклПМЭФ-2023

Фото: SMP Racing

На ПМЭФ-2023 представители программы развития российского автоспорта SMP Racing подписали новые соглашения и обсудили развитие автогонок в формате фиджитал.

На Петербургском международном экономическом форуме состоялись фиджитал-диалоги «Спорт будущего: новые форматы и перспективы», организованные российским обществом «Знание». Модератор Александр Цыпкин обсудил с представителями индустрии, как будет развиваться отечественный автоспорт.

На сессии советник основателя и руководителя программы SMP Racing, генеральный директор телеканала «Авто Плюс» Александр Моисеев и руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров рассказали о совместном сотрудничестве и новой дисциплине, сочетающей реальные и виртуальные гонки. В рамках «Игр будущего» SMP Racing организует первый фиджитал авточемпионат на боевых болидах и отечественных симуляторах, который пройдет в Сочи в следующем году.

«Мы долго думали, каким девизом обозначить сочетание виртуальных и реальных гонок и пришли к варианту «От диванных войск к настоящим сражениям на трассе». Конечно, это все шутки: симулятор полностью имитирует реальную машину и требует определенной сноровки, высокого уровня подготовки. Интересно, что автогонщики, которые ездили на лучших мировых трассах, садясь за симулятор, часто уступают молодым ребятам цифрового поколения», — отметил Александр Моисеев, советник основателя и руководителя программы SMP Racing.

В фиджитал-диалогах также приняли участие российские гонщики: пилот SMP Racing, вице-президент Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин и участник программы развития российского автоспорта SMP Racing Виталий Петров.

Сергей Сироткин подчеркнул, что фиджитал-формат автогонок привлечет более массовую аудиторию и будет мотивировать людей заниматься автоспортом.

«У нас уже активно развивается такое направление, как Simracing (гонки на симуляторах), проводятся полноценные соревнования. Фиджитал-гонки — уникальный формат, когда с реальной трассы пилот пересаживается на симулятор. Уверен, такое зрелищное событие привлечет большую аудиторию», — отметил он.

Виталий Петров рассказал о преимуществах отечественного симулятора и планах по развитию автоспорта в регионах.

«Даже в профессиональном спорте мы тестируем машины и трассы на симуляторах. И сейчас все усилия направлены на совершенствование российской версии, которая отражает физику наших трасс и работает на отечественном движке. Чем больше ты проведешь времени в машине, тем лучше ты ее понимаешь, и симулятор в этом плане — не только отличный инструмент, но и теперь уже полноценный вид спорта. Мы хотим собрать всю Россию и сделать гонки доступными, чтобы ребята из разных городов могли пробиться и достичь высот в спорте», — рассказал он.

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    Татьяна Романова
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