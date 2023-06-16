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20:30, 16 июня 2023Ценности

Зависимая от филлеров блогерша показала изменившееся лицо

TikTok-блогерша Элиз призналась в зависимости от филлеров и показала измененную внешность

Кадр: @ellisehowellss / Tiktok

Блогерша Элиз призналась в зависимости от наполнителей для коррекции лица и показала измененную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @ellisehowellss продемонстрировала губы большого размера и неестественной формы, тонкий заостренный нос, а также ярко выраженные скулы и подбородок.

Элиз рассказала, что изначально планировала вколоть один миллилитр филлера в губы. Однако, по словам девушки, процедура ей понравилась, вследствие чего она стала экспериментировать со своим внешним видом и ввела уже пять миллилитров гелеобразного вещества. Помимо этого, юзерша заявила, что решилась изменить с помощью упомянутого средства форму носа, щек и подбородка. «Это придает мне уверенности», — объяснила она.

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Ролик стал вирусным, набрав 2,6 миллиона просмотров. Подписчики оценили поступок юзерши в комментариях под постом. «Неужели они не мигрируют?», «Не понимаю, как люди делают это. Даже представить не могу, что у меня что-то в губах», «А я думаю, что тебе идет», — написали они.

Ранее в июне другая блогерша объяснила желание удалить девять инъекций филлеров из губ. По словам инфлюэнсерши, в течение трех месяцев она ввела наполнитель, вследствие чего форма ее губ сильно изменилась.

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    Екатерина Ештокина
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