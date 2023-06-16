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12:25, 16 июня 2023Мир

Германия передаст Украине партию ракет для западных ЗРК

Министр обороны ФРГ Писториус: Берлин направит Украине 64 ракеты для ЗРК Patriot

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Берлин направит Украине партию из 64 ракет для западных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи глав военных ведомств НАТО в Брюсселе, сообщает агентство Reuters.

«Германия предоставит Украине дополнительно 64 управляемые ракеты для ЗРК Patriot», — заявил министр, добавив, поставки предназначены для обеспечения поддержки Киева и будут организованы «незамедлительно».

Ранее сообщалось, что Украина получит от США боеприпасы для ЗРК NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и Javelin в рамках нового пакета военной помощи. Также США передадут артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, ручные противотанковые гранатометы AT4 и ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW.

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    Виктория Кондратьева
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