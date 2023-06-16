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13:41, 16 июня 2023Путешествия

Желающие попасть в Россию украинцы пожаловались на долгое ожидание на границе

Желающие попасть в Россию украинцы рассказали, что стоят в очереди на границе более суток

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Желающие попасть в Россию украинцы рассказали, что стоят в очередях в пунктах пропуска на границе с Латвией более суток. На долгое ожидание они пожаловались в беседе с корреспондентами «Комсомольской правды».

«Я стою на пограничном пункте "Лудонка", пошел уже 122-й час. В поле зрения — машин 20. Двое суток я стоял перед Латвией, двое суток — в нейтральной зоне, сейчас — в самом КПП стою», — рассказал украинец Максим.

Он добавил, что в очереди много людей из Мелитополя, Мариуполя и Бердянска. Также, по его словам, люди едут из Европы и из подконтрольной Украине части Донбасса. «Во многих городах со стороны Украины принудительное выселение, поэтому люди едут к родне, которая географически на стороне России», — поделился Максим.

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Ожидающие в очередях люди координируются в чатах. Один из модераторов подобного чата рассказал изданию, что такое большое количество желающих уехать в Россию украинцев связано в том числе с повреждением Каховской гидроэлектростанции.

С проблемами на въезд из-за больших очередей также столкнулись прибалты. Так, гражданка Латвии Ольга, которая теперь живет в России, но иногда возвращается к себе на родину навестить родственников, призналась, что раньше обе границы она проезжала меньше чем за полчаса. «А сейчас страшно ехать», — посетовала она.

Ранее портал LSM сообщал, что на границе Латвии и России образовались очереди из украинцев и молдаван, которые хотят въехать на российскую территорию. По информации портала, люди стоят на латвийском пункте пропуска «Виентули» без понимания, как долго они еще будут там находиться. В латвийской погранслужбе утверждают, что очереди возникли якобы из-за медленной проверки российскими службами въезжающих.

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    Алина Черненко
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