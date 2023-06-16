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12:02, 16 июня 2023Мир

В Венгрии начался скандал из-за украинских военнопленных

«Радио Свобода»: передачей 11 украинских пленных занимался вице-премьер Венгрии Шемьен

Фото: Michael Debets / Globallookpress.com

Передачей 11 украинских военнопленных из России в Венгрию занимался вице-премьер страны по церковным делам Жолт Шемьен. Об этом сообщает «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) со ссылкой на неназванных чиновников венгерского правительства.

Об инициативе Шемьена не знали ни Министерство иностранных дел, ни премьер-министр страны. Один из собеседников издания заявил, что в правительстве есть «серьезное возмущение по поводу этой акции», которая ухудшает и так не очень хорошие отношения Будапешта и Киева.

По информации издания, Шемьен вел переговоры с представителем Русской православной церкви митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом (Алфеевым).

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Где именно сейчас находятся военнопленные, изданию неизвестно.

Ранее в РПЦ сообщили, что передали Венгрии группу из 11 украинских военнопленных жителей Закарпатья. Отмечалось, что акция была инициирована из-за побуждений христианского человеколюбия.

На следующий день после появления этой новости на Украине вызвали представителя венгерского дипломатического ведомства для «предметного разговора». В Киеве заявили, что не знали о переговорах по поводу украинских граждан.

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    Александр Слабиев
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