РПЦ заявила о передаче Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения

Россия передала Венгрии группу украинских военнопленных закарпатского происхождения. Передача происходила при участии Русской православной церкви, сообщается на сайте Московского патриархата.

Отмечается, что она производилась в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе Будапешта. Также пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси добавила, что данная акция была обусловлена побуждениями христианского человеколюбия.

Ранее попавший в плен под Червонопоповкой Луганской народной республики (ЛНР) украинский боец рассказал, что подразделение десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) просило у командования бронетехнику и оружие, однако Киев направил им лишь одну единицу МТ-ЛБ и пулемет.