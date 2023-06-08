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22:51, 8 июня 2023Россия

Группу украинских военнопленных передали Венгрии при участии РПЦ

РПЦ заявила о передаче Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Россия передала Венгрии группу украинских военнопленных закарпатского происхождения. Передача происходила при участии Русской православной церкви, сообщается на сайте Московского патриархата.

Отмечается, что она производилась в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе Будапешта. Также пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси добавила, что данная акция была обусловлена побуждениями христианского человеколюбия.

Ранее попавший в плен под Червонопоповкой Луганской народной республики (ЛНР) украинский боец рассказал, что подразделение десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) просило у командования бронетехнику и оружие, однако Киев направил им лишь одну единицу МТ-ЛБ и пулемет.

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    Марина Совина
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