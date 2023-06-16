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10:32, 16 июня 2023Силовые структуры

Члены наркогруппировки получили от девяти до 14 лет за криминальный бизнес

В Иркутской области суд дал от 9 до 14 лет членам ОПГ за незаконный оборот наркотиков

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Усольский городской суд вынес приговор главарю и членам преступной группы, занимавшейся производством и сбытом наркотических средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Четверо подсудимых признаны виновными в ведении криминального бизнеса и осуждены на сроки от девяти до 14 лет лишения свободы.

Суд установил, что осенью 2021 года житель Шелеховского района привлек знакомых и вместе они выращивали и торговали наркотиками синтетического и растительного происхождения через интернет-магазин. Покупатели получали запрещенные вещества в тайниках, а деньги за них перечисляли на электронный кошелек.

В городе Усолье-Сибирское в частном доме одного из членов ОПГ была плантация наркосодержащего растения с системой отопления.

В декабре 2021 года полиция накрыла наркогруппировку. В ходе обысков обнаруж­ены 12 тайников с наркотиками, изъяты 290 ведер с кустами запрещенного растен­ия, шесть литров смеси, содержащей наркотиче­ские вещества в жидк­ом виде, более двух килограммов наркотического средс­тва, смешанного с ку­рительной смесью.

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    Любовь Ширижик
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