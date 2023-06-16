Члены наркогруппировки получили от девяти до 14 лет за криминальный бизнес
Усольский городской суд вынес приговор главарю и членам преступной группы, занимавшейся производством и сбытом наркотических средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Четверо подсудимых признаны виновными в ведении криминального бизнеса и осуждены на сроки от девяти до 14 лет лишения свободы.
Суд установил, что осенью 2021 года житель Шелеховского района привлек знакомых и вместе они выращивали и торговали наркотиками синтетического и растительного происхождения через интернет-магазин. Покупатели получали запрещенные вещества в тайниках, а деньги за них перечисляли на электронный кошелек.
В городе Усолье-Сибирское в частном доме одного из членов ОПГ была плантация наркосодержащего растения с системой отопления.
В декабре 2021 года полиция накрыла наркогруппировку. В ходе обысков обнаружены 12 тайников с наркотиками, изъяты 290 ведер с кустами запрещенного растения, шесть литров смеси, содержащей наркотические вещества в жидком виде, более двух килограммов наркотического средства, смешанного с курительной смесью.