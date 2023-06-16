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06:45, 16 июня 2023Мир

В Японии отказались отвечать на вопрос о поставках в США снарядов для Украины

Генсек кабмина Японии отказался отвечать на вопрос о поставках в США снарядов для Украины

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отказался отвечать на вопрос о возможности передачи США боеприпасов, которые затем могут быть отправлены на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Токио проинформирован о подобных сообщениях. Однако, отметил, японские власти «не в состоянии ответить на вопросы о коммерческих сделках отдельных компаний, в том числе о том, так это, или нет».

О том, что Япония может направить Соединенным Штатам снаряды калибра 155 миллиметров, писала газета The Wall Street Journal. Кроме того, агентство Reuters сообщало, что США нашли способ закупать в Японии партии тротила для производства снарядов НАТО калибра 155 миллиметров, необходимых для украинской армии.

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    Марина Совина
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