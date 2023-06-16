Филипп Киркоров проигнорировал просьбу фаната на инвалидном кресле сделать фото

Филипп Киркоров проигнорировал просьбу фаната на инвалидном кресле сфотографироваться

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров проигнорировал просьбу фаната с ограниченными возможностями сделать фото на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина на инвалидной коляске подъезжает к артисту с намерением сфотографироваться с ним. Несмотря на то, что поклонник музыканта находится в метре от него, Киркоров не обращает внимание на просьбу. Через несколько секунд певец выходит из кадра.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что, вероятнее всего, исполнитель не заметил фаната, так как находился в солнцезащитных очках. Несмотря на это, некоторые очевидцы утверждают, что Киркоров сделал это намеренно.

Ранее артист отреагировал на слухи о том, что будет проводить секс-вечеринки в своей новой квартире в Москве.