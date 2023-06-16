В украинском городе заявили о сложной ситуации с водой из-за разрушения ГЭС

Мэр Кривого Рога: часть города может остаться без воды из-за разрушения Каховской ГЭС

В украинском Кривом Роге наблюдается очень сложная ситуация с водой из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Вилкул.

По его словам, резервных запасов в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца. «Каховка (уровень воды в Каховском водохранилище — прим. «Ленты.ру») падает, и ясно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет. Следует сделать в аварийном режиме то, что никто никогда не делал», — добавил градоначальник.

Вилкул также отметил, что в ближайшие месяцы режим экономии воды будет только ужесточаться. При этом он заявил о наличии высокого риска того, что часть Кривого Рога на время останется без водопроводной воды, как это в настоящий момент происходит в городах Марганец и Покров Днепропетровской области.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что после разрушения дамбы на Каховской ГЭС загрязнение Днепра оказалось в десятки тысяч раз выше нормы. Глава ведомства предположил, что пострадавшим от наводнения регионам придется не менее трех месяцев жить на привозной воде.