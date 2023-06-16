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13:45, 16 июня 2023Среда обитания

Названы особенности строительства дороги из Крыма в Ростов

Между Крымом и Ростовской областью построят дорогу в рамках свободной экономической зоны

Фото: Zoran Photographer / Shutterstock / Fotodom

Новую четырехполосную дорогу из Республики Крым в Ростовскую область по побережью Азовского моря построят в рамках свободной экономической зоны новых регионов. Особенности ее строительства назвал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова передает агентство ТАСС.

Врио губернатора отметил, что проект является «достаточно мощным». «В этом проекте будут задействованы, используя свободную экономическую зону, Херсон, Донецк, Запорожская область и, наверное, Ростов и Крым», — поделился информацией Балицкий. Он добавил, что проект поспособствует развитию юга России, в том числе побережья Азовского моря, а также созданию большого числа рабочих мест и логистических центров. Балицкий также подчеркнул, что, вероятнее всего, новая трасса будет платной — таким образом удастся окупить проект.

В марте стало известно о том, что Минстрой разработал законопроект о свободной экономической зоне Донбасса — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях. В апреле Госдума приняла его в первом чтении.

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    Полина Кислицына
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