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01:42, 16 июня 2023Интернет и СМИ

Во Франции разочаровались действиями ВСУ

Обозреватель Шапло: высокие потери ВСУ указывают на непрофессионализм украинских военных

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Обозреватель издания Ouest-France Филипп Шапло выразил разочарование действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, высокие потери среди украинских военных указывают на их непрофессионализм.

«Можем ли мы списать большие потери, зафиксированные в конце прошлой недели, на неопытность экипажей, хорошо оснащенных и хорошо тренированных, но не закаленных в бою?» — задался вопросом Шапло. Он подчеркнул, что обломки 15 украинских танков, уничтоженных или подбитых в Запорожской области, свидетельствуют именно о непрофессионализме военных ВСУ.

При этом западные аналитики продолжают утверждать, что украинские силы действовали по всем правилам ведения боя, а помешала им прочная линия обороны российской стороны. Обозреватель также предположил, что ВСУ потерпели неудачу из-за недостаточного количества поддержки с воздуха и огня артиллерии.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс отмечал, что французские бронеавтомобили AMX-10 RC, переданные ВСУ, были бездарно использованы во время лобовой атаки и продержались в ней недолго. Он также напомнил, что технические характеристики бронемобиля не предназначены для бронированного прорыва укреплений противника.

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    Марина Совина
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