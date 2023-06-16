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20:54, 16 июня 2023Экономика

В Никарагуа захотели подключиться к системе «Мир»

Спецпредставитель президента Никарагуа: мы хотим применять платежную систему «Мир»
ЦиклПМЭФ-2023

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Никарагуа заинтересована в подключении к платежной системе «Мир». Об этом заявил на сессии «Бизнес-диалог Россия — Латинская Америка» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) специальный представитель президента республики по взаимодействию с Россией, советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо.

«Мы хотим применять платежную систему "Мир". Видим, такой опыт есть на Кубе, и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучая наших специалистов», — рассказал он. во время выступления

По его словам, власти Никарагуа сейчас очень сильно заинтересованы в использовании альтернативных путей, в использовании рублей. Республика находится в поиске новых возможностей для того, чтобы «идти по направлению дедолларизации», — добавил Лауреано Факундо Ортега Мурильо.

Еще прошлой осенью министр финансов Никарагуа Иван Акоста заявлял, что страна открыта для сотрудничества в финансовой сфере и готова обсуждать в том числе и использование на своей территории карты «Мир».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 18 мая заявил, что Россия согласовывает формат работы своих банков на Кубе. О том, что в Гаване некоторые банки начали принимать карты «Мир», в марте сообщали российские СМИ.

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    Григорий Шугаев
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