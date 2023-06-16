Россиян поймали на торговле нашпигованными наркотиками камнями

В Севастополе ликвидировали магазин, торговавший наркотиками, замаскированными под камни

Полиция Севастополя ликвидировала интернет-магазин, через который двое местных жителей торговали нашпигованными наркотиками камнями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По предварительной информации, оборот онлайн-наркомаркета составлял 17 миллионов рублей, его владельцы успели продать более восьми тысяч закладок. Перед доставкой товара клиенту продавцы маскировали запрещенные вещества под камни — помещали наркотики в силиконовые формы для льда и наполняли цементным раствором.

В МВД «Ленте.ру» предоставили кадры задержания и опроса подозреваемых.

Один из задержанных рассказал, что запрещенные вещества они с бизнес-партнером покупали оптом, а потом расфасовывали по мелким партиям.

Во время обысков в квартирах задержанных изъяли около 300 граммов мефедрона и альфа-PVP, 13 марок ЛСД, почти 100 граммов марихуаны, электронные весы, упаковочные материалы, компьютерную технику, средства связи и банковские карты. У них также обнаружили около одного миллиона рублей и более 12 тысяч долларов. Предварительно, эти деньги получены от продажи наркотиков.

Сейчас оба фигуранта дела находятся под стражей. В отношении них возбудили уголовное дело.