Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:51, 16 июня 2023Силовые структуры

Россиян поймали на торговле нашпигованными наркотиками камнями

В Севастополе ликвидировали магазин, торговавший наркотиками, замаскированными под камни

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полиция Севастополя ликвидировала интернет-магазин, через который двое местных жителей торговали нашпигованными наркотиками камнями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По предварительной информации, оборот онлайн-наркомаркета составлял 17 миллионов рублей, его владельцы успели продать более восьми тысяч закладок. Перед доставкой товара клиенту продавцы маскировали запрещенные вещества под камни — помещали наркотики в силиконовые формы для льда и наполняли цементным раствором.

В МВД «Ленте.ру» предоставили кадры задержания и опроса подозреваемых.

Один из задержанных рассказал, что запрещенные вещества они с бизнес-партнером покупали оптом, а потом расфасовывали по мелким партиям.

Во время обысков в квартирах задержанных изъяли около 300 граммов мефедрона и альфа-PVP, 13 марок ЛСД, почти 100 граммов марихуаны, электронные весы, упаковочные материалы, компьютерную технику, средства связи и банковские карты. У них также обнаружили около одного миллиона рублей и более 12 тысяч долларов. Предварительно, эти деньги получены от продажи наркотиков.

Сейчас оба фигуранта дела находятся под стражей. В отношении них возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский отказался от заморозки конфликта
    Минюст признал иноагентами режиссера Манского и политика Шлосберга
    Дом Уолта Диснея в США предложили для аренды
    В Госдуме оценили слова Зеленского о намерении России подорвать ЗАЭС
    Россию не устроила идея Белоруссии повысить цену прокачки нефти на 84 процента
    Организатор секс-чемпионата обвинил порномоделей в пьянстве и отсутствии флагов
    Сборная Финляндии победила Словению в матче квалификации Евро-2024
    В Никарагуа захотели подключиться к системе «Мир»
    Дженнифер Лопес снялась в обнажающем тело наряде и восхитила фанатов
    Российский военный получил условный срок за уклонение от службы в армии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.