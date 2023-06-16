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13:13, 16 июня 2023Культура

Пьеса проживающей в Париже Литвиновой появилась в книжном магазине Москвы

Пьеса проживающей в Париже Ренаты Литвиновой «Кактус» появилась в книжном магазине Москвы

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Пьеса российской актрисы театра и кино Ренаты Литвиновой, проживающей в Париже с февраля прошлого года, под названием «Кактус» появилась в одном из книжных магазинов Москвы. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

«Пьеса "Кактус" появилась на Тверской в одном из любимых книжных "Москва" — могла пробегать мимо и зависнуть в нем на день», — отметила Литвинова.

С прошлого года актриса начала выступать с моноспектаклем, основанном на ее произведении, в разных городах.

В начале июня Литвинова опровергла информацию о получении французского гражданства.

Анастасия Астахова
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