Пьеса проживающей в Париже Литвиновой появилась в книжном магазине Москвы

Пьеса проживающей в Париже Ренаты Литвиновой «Кактус» появилась в книжном магазине Москвы

Пьеса российской актрисы театра и кино Ренаты Литвиновой, проживающей в Париже с февраля прошлого года, под названием «Кактус» появилась в одном из книжных магазинов Москвы. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

«Пьеса "Кактус" появилась на Тверской в одном из любимых книжных "Москва" — могла пробегать мимо и зависнуть в нем на день», — отметила Литвинова.

С прошлого года актриса начала выступать с моноспектаклем, основанном на ее произведении, в разных городах.

В начале июня Литвинова опровергла информацию о получении французского гражданства.