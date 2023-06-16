Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 16 июня 2023Мир

Стало известно о просьбе Макрона к принцу Саудовской Аравии повлиять на Россию

Эммануэль Макрон попросил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию в вопросе Украины
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом попросил его использовать свое влияние на Россию в вопросе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Французский лидер во время встречи напомнил, насколько важен вопрос Украины для всего мира. По его словам, Саудовская Аравия может использовать свое влияние, в том числе на Россию, для решения конфликта.

7 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. Политики обсудили наращивание торговых связей, реализацию проектов в сферах инвестиций, логистики и энергетики. Также ходе разговора обстоятельно была рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский отказался от заморозки конфликта
    В США заявили о новой операции НАТО из-за провала ВСУ
    Путин рассказал о подрыве доверия к доллару со стороны США
    Зеленский не увидел логики в поездке африканских лидеров в Россию
    Эксперты рассказали о рисках для здоровья при занятиях горячей йогой
    Захарова назвала выступления Украины в суде ООН «показательным балаганом»
    Стало известно о просьбе Макрона к принцу Саудовской Аравии повлиять на Россию
    Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлено на месяц
    В Госдуме оценили слова Зеленского о намерении России подорвать ЗАЭС
    Минюст признал иноагентами режиссера Манского и политика Шлосберга
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.