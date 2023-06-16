Стало известно о просьбе Макрона к принцу Саудовской Аравии повлиять на Россию

Эммануэль Макрон попросил принца Саудовской Аравии повлиять на Россию в вопросе Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом попросил его использовать свое влияние на Россию в вопросе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Французский лидер во время встречи напомнил, насколько важен вопрос Украины для всего мира. По его словам, Саудовская Аравия может использовать свое влияние, в том числе на Россию, для решения конфликта.

7 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. Политики обсудили наращивание торговых связей, реализацию проектов в сферах инвестиций, логистики и энергетики. Также ходе разговора обстоятельно была рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей.