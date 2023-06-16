Искупавшиеся в чане с молоком россияне рассказали подробности инцидента

Окунувшиеся в чан с молоком жители Ростовской области заверили, что вылили его

Бывший участковый Максим Маслаков и предприниматель Дмитрий Ганженко из Ростовской области, которые окунулись в чан с молоком, заверили, что вылили жидкость в канализацию. Их рассказ с подробностями произошедшего опубликовал Telegram-канал Don Mash.

Резонансное видео было снято два месяца назад на фермерском хозяйстве в хуторе Костылевка Ростовской области, где Ганженко арендовал здание. По словам мужчин, они приехали осмотреть приобретенную площадку и заметили там большой бак для смешивания. Россияне захотели проверить его работоспособность, для чего залили внутрь около 1,5 тонны воды и добавили три мешка просроченного сухого молока. «Мы воспользовались ситуацией, чтобы просто так не выливать его на утилизацию, решили искупаться», — объяснил Ганженко, заверив, что на следующий день слили молоко в выгребную яму.

Мужчины признали вину, извинились и подчеркнули, что снимали видео для личного пользования. По данным авторов поста, теперь Маслаков намерен найти человека, который выложил ролик в сеть, и подать на него в суд.

Резонансная видеозапись появилась в сети 15 июня. На кадрах видно, как двое тучных мужчин, раздевшись догола, залезают в чан и с головой погружаются в молоко. При себе у них заметна бутылка виски. Один из россиян говорит, что таким образом они решили «омолодиться».

16 июня Роспотребнадзор сообщил, что санитарная служба провела расследование инцидента. В ходе него было установлено, что молоко из чана не попало в продажу. Кроме того, арендатор производственного помещения, где было снято видео, проходит процедуру ликвидации.