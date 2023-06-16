В НАТО заговорили об упрощении процедуры вступления Украины в альянс

Politico: страны НАТО поддержали идею упростить для Украины путь вступления в альянс

Страны НАТО начали активно поддерживать идею упростить для Украины процедуру вступления в альянс. Официальное предложение по данному поводу может быть сделано на саммите военного блока в июле в Вильнюсе, пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

Журналисты также отмечают, что президент США Джо Байден «открыт для отказа от требований плана действий для вступления Киева», как и ряд европейских политиков. Они также поддерживают упрощение порядка присоединения Украины к блоку, подчеркивается в газете.

Если план действий для вступления в НАТО не будет применяться, Киев сможет быстрее получить статус союзника альянса. Однако решение не повлияет на сроки и не даст Украину гарантий единогласного одобрения всеми членами блока заявки на вступление.

«Если это то, чего Америка по-настоящему хочет, они обычно могут переступить через линию», — цитирует издание слова представителя одной из стран альянса.

Предложение вызывает тревогу среди нескольких участников НАТО из-за опасений того, что это «еще больше разозлит Россию». Кроме того, сопротивление идеи выражают Турция и Венгрия, резюмировали журналисты.

15 июня стало известно, что депутаты Европарламента в резолюции призвали НАТО начать процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс по завершении украинского конфликта.

Политики также призвали ЕС и членов альянса к тесному взаимодействию и сотрудничеству с Киевом еще до окончательного принятия страны в состав блока для предоставления украинской стороне необходимых гарантий безопасности после завершения конфликта.