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12:15, 16 июня 2023Россия

Медведев прокомментировал отказ Украине во вступлении в НАТО во время конфликта

Медведев заявил, что конфликт с Украиной будет перманентным

Фото: Yves Herman / Reuters

Для нынешних властей Украины конфликт с Россией будет перманентным. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, но подчеркнул, что двери в альянс для Киева остаются открытыми. Комментируя это, Медведев напомнил, что России Украина в Североатлантическом альянсе не нужна. «Во всяком случае до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде», — заявил он.

По словам зампреда Совбеза, из этого следует, что для украинских властей конфликт будет продолжаться. «А новый политический режим в Киеве (если он вообще будет существовать) в НАТО точно не попросится», — заключил Медведев.

8 июня Медведев, отвечая на слова экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена об отправке войск на Украину, заявил, что тот «впал в доктринерское слабоумие». Зампред Совбеза призвал спросить население стран альянса, желает ли оно войны с Россией. «Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam?» — написал политик.

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    Константин Лысяков
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