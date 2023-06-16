Силуанов: вводить налог на сверхприбыль на постоянной основе было бы неправильно

Власти оценили возможность повтора разового сбора с бизнеса как неправильную. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

По словам министра, в правительстве договаривались именно об одноразовом сборе налога на сверхприбыль. Делать этот сбор на постоянной основе — нецелесообразно, так как для «дополнительных вопросов взаимодействия с бизнесом» есть совершенно другие источники, добавил он.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что идея ввести в России налог на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), который позволит государству собрать с бизнеса 300 миллиардов рублей, принадлежит самим предпринимателям. По его словам, бизнесу было проще «скинуться и заплатить», понимая, что они получили колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы.

В марте в Минфине заявил, что единоразовый сбор в бюджет в формате windfall tax распространится на все компании, кроме нефтегазовых и угольных, а также малых и средних предприятий. В апреле ведомство предложило оформить этот взнос как «налог чрезвычайного характера», сделав его многократным. Поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2024 года, но в ведомстве рассчитывают получить деньги уже в конце 2023 года. Представители бизнеса согласились заплатить раньше, но попросили о скидке за досрочный взнос.

Власти анонсировали налог на сверхприбыль на фоне растущего дефицита бюджета, который в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей (2,3 процента ВВП). Министр финансов Антон Силуанов призвал не жалеть денег на единоразовые взносы в бюджет, а «с удовольствием принять это решение и двигаться вперед»: по его словам, собранные деньги пойдут на «строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам». Это создаст больше возможностей для расширения бизнеса, и уплаченные деньги «по сути дела, вернутся предпринимателям», добавил он.