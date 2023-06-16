Россиянам разрешат ночной кутеж в отелях Турции

Министерство культуры и туризма Турции решило снять запрет на ночные вечеринки в Аланье

Российским и иностранным туристам снова разрешат ночной кутеж в отелях турецкого курорта Аланья. Издание Yeni Alanya рассказало, что министерство культуры и туризма страны решило снять запрет на вечеринки в темное время суток.

В сообщении говорится, что запрет на прослушивание музыки и живые выступления после полуночи был введен еще в 2020 году, во время пандемии. Через два года ограничение ослабили — сдвинули его с 00:00 до 01:00. Однако, по данным издания, эта мера все равно негативно сказывалась на индустрии развлечений.

Председатель Ассоциации туристических операторов Аланьи (ALTİD) Бурхан Сили (Burhan Sili) поднял эту актуальную для туристической отрасли тему на встрече с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем (Mehmet Nuri Ersoy). «Мы заинтересованы в этом вопросе и работаем над решением проблемы», — ответил министр.

Согласно информации, полученной Yeni Alanya, благодаря усилиям Эрсоя было принято постановление о частичном снятии запрета — теперь вечеринки проводить можно, но только до 03:00. Сообщается, что циркуляр уже оформлен и будет опубликован губернатором Анталии в ближайшее время.

Ранее стало известно, что турецкий отель Adam&Eve, работающий по системе «только для взрослых», начнет пускать туристов с детьми. Размещение семей в отеле 16+ в Белеке, устраивающем откровенные вечеринки, будет возможно с 1 ноября 2023-го по 31 марта 2024 года. Причины такого решения неизвестны.

