Путин решил не встречаться с бизнесменами на ПМЭФ

Глава РСПП Шохин заявил об отсутствии планов встречи Путина с главами компаний на ПМЭФ

Традиционная отдельная встреча президента России Владимира Путина с главами крупных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) не планируется. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

По его мнению, отсутствие такого мероприятия в расписании главы государства связано с тем, что первые лица крупнейших международных компаний не хотят принимать в нем участие. Шохин подчеркнул, что встреча могла бы нанести ущерб бизнесменам, продолжающим работу в стране.

«Те, кто продолжают работать в России, не хотят попадать под радары своих контролирующих органов, с тем чтобы на них оказывалось повышенное давление по уходу из России», — объяснил глава РСПП. При этом, подчеркнул он, российская сторона тоже заинтересована в том, чтобы не выставлять напоказ «руководителей дружественных компаний из недружественных стран».

В качестве второй причины Шохин назвал общую ситуацию в мировой экономике. В момент, когда формируется новая система международных экономических отношений, идет отход от глобализма и построение альтернативных расчетных систем необходима какая-то пауза, чтобы переосмыслить многие вещи.

Год назад Путин также не стал проводить отдельную встречу с бизнесом на полях форума, хотя до этого традиционно пользовался площадкой для обсуждения с иностранными бизнесменами актуальных проблем и их запросов. Мероприятие, как правило, проходило в закрытом для прессы режиме.

В пятницу, 16 июня, на ПМЭФ-2023 президент намерен выступить с объемной речью. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что там будет посвящена оценке экономики за минувший год и основным перспективам. Ориентировочно она начнется в 14:00 по московскому времени.