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01:31, 16 июня 2023Бывший СССР

Военный эксперт оценил шансы новой атаки ВСУ на приграничные территории России

Военный эксперт оценил шансы новой атаки ВСУ на приграничные территории РФ для резонанса

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы России (ВС РФ) 15 июня отразили атаки со стороны украинской армии на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, добиться стратегического перелома у ВСУ уже не получится, но им нужна операция с громким политическим резонансом, поэтому нападения продолжатся. Слова Шурыгина передают «Известия».

Как сообщили в Минобороны РФ, за сутки украинская армия потеряла более 500 бойцов и 18 единиц техники, включая шесть танков. Как констатируют эксперты, атакующая активность украинских сил из-за больших потерь, отсутствия успехов и перспектив прорвать российскую оборону упала.

Как рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, в украинском военном командовании и в штабах НАТО сейчас идет «лихорадочный поиск вариантов», как можно добиться хоть какого-то успеха. «Идут оценки того, что произошло, отрабатываются математические модели, подсчитывается, какие есть варианты. В такой ситуации американцы могут дать добро на атаку непосредственно территории России», — считает он.

По словам Шурыгина, Запад рассчитывает добиться хотя бы громкого политического эффекта, чтобы продемонстрировать свою решимость стоять до последнего. «Сил для ударов у Украины еще хватает», — указал он. При этом эксперт убежден, что стратегический перелом уже не наступит, «для этого уже нет возможностей».

Ранее сообщалось, что украинские военные пожаловались на тяжелые условия в рядах ВСУ и падение боевого духа. В разговоре с журналистами канадской газеты Toronto Star 25-летний Артем Баулин заявил, что его беспокоит отсутствие лидерства у некоторых офицеров.

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    Екатерина Подвигина
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