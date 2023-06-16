Путин встретился с Терешковой и вручил ей орден

Путин на ПМЭФ встретился с первой женщиной-космонавтом Терешковой и вручил ей орден

Российский президент Владимир Путин после мероприятий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отдельно встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Кадры со встречи появились в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

На записи видно, как президент стоит недалеко от стола, за которым сидит Терешкова. После объявления о награждении российский лидер берет орден и подходит ближе к депутату.

«Поздравляю вас!» — сказал президент, после чего они с Терешковой обнялись. Российский лидер также подарил ей розовые пионы. Терешкова улыбнулась и поблагодарила президента.

О том, что президент подписал указ о награждении Терешковой недавно учрежденным орденом Гагарина, стало известно ранее 16 июня. Утверждалось, что Терешкова награждена за освоение космического пространства и самоотверженность, которая была проявлена в ходе исторического полета в космос.

Терешкова стала первым кавалером новой госнаграды. Президент учредил орден Гагарина, подписав указ в мае 2023 года. Его должны выдавать, как утверждается, за успехи в сфере космоса и в подготовке специалистов в данной области.

16 июня 1963 года стартовал исторический полет Валентины Терешковой (позывной Чайка) в космос. За три дня первая женщина-космонавт 48 раз облетела Землю на корабле «Восток-6». Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.