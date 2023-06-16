Путин наградил Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина

Президент Путин наградил Терешкову орденом Гагарина за заслуги в освоении космоса

Президент России Владимир Путин наградил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина. Подписанный главой государства указ опубликован на портале правовой информации.

Из документа следует, что Терешкова награждена «за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос». Также отмечается ее активная общественная и международная деятельность.

Терешкова стала первым кавалером новой государственной награды. Путин учредил орден Гагарина в мае 2023 года. Ее будут вручать за особые заслуги в сфере космоса и успехи в подготовке специалистов в этой области. Кроме того, награда может быть присуждена иностранным гражданам за эффективное участие в сотрудничестве с Россией.

