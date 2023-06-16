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16:05, 16 июня 2023Среда обитания

Россиян предупредили о наказании за остекление балкона

Life.ru: россиян могут оштрафовать за неправильное остекление балкона или замену окон

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За неправильное остекление балкона или замену окон россиян могут оштрафовать и заставить демонтировать конструкцию. О возможных наказаниях владельцев квартир предупредили опрошенные Life.ru эксперты.

Юристы пояснили, что чаще всего речь идет о случаях, когда новые окна или балконы нарушают внешний облик здания. По словам заведующего Западной коллегией адвокатов города Москвы Александра Инютина, в ряде регионов есть нормы, запрещающие что-либо менять в архитектуре дома — они касаются как исторических, так и массовых построек.

Однако граждане вправе заменять устаревшие окна и балконные двери на новые, а также устанавливать дополнительное остекление, подчеркнула доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова. Чтобы избежать проблем, собственникам нужно ознакомиться с принятыми в регионе или городе проживания правилами благоустройства.

«Если новые окна не нарушают колористический паспорт и выполнены по той же конструкции и примерно из тех же материалов, что и старые, то никаких нарушений нет. В части балконного остекления формально нужно разрешение местных властей, а в некоторых регионах — решение общего собрания собственников», — заверил генеральный директор компании «Спецстрой-М» Александр Головин.

Ранее россиян предупредили о наказаниях за неправильные бани и сараи на даче. Юрист пояснил, что речь идет о незарегистрированных постройках с прочным фундаментом и площадью более 50 квадратных метров.

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    Нина Ташевская
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