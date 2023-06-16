Путин рассказал об ответе на атаки по приграничным регионам России

Путин на ПМЭФ сообщил, что Россия отвечает на атаки по приграничью высокоточным оружием

Россия отвечает на атаки по приграничным территориям высокоточным оружием и имеет в этом успехи. Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил президент РФ Владимир Путин. Трансляция выступления президента доступна на Rutube.

Как рассказал глава государства, ответные удары наносятся исключительно по военным объектам противника. Российский ответ на удары по приграничью президент назвал чувствительным для Украины.

«Мы работаем по военным целям высокоточным оружием большой дальности, большой мощности, и добиваемся успеха по этим направлениям. достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями», — сказал Путин.