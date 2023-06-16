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17:43, 16 июня 2023Россия

Путин рассказал об ответе на атаки по приграничным регионам России

Путин на ПМЭФ сообщил, что Россия отвечает на атаки по приграничью высокоточным оружием

Фото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram / Reuters

Россия отвечает на атаки по приграничным территориям высокоточным оружием и имеет в этом успехи. Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил президент РФ Владимир Путин. Трансляция выступления президента доступна на Rutube.

Как рассказал глава государства, ответные удары наносятся исключительно по военным объектам противника. Российский ответ на удары по приграничью президент назвал чувствительным для Украины.

«Мы работаем по военным целям высокоточным оружием большой дальности, большой мощности, и добиваемся успеха по этим направлениям. достаточно посмотреть, как уничтожаются склады с вооружениями», — сказал Путин.

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    Марк Леонов
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