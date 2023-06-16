Комик рассказал о ненастоящих зрителях в черном на съемках известного шоу на ТНТ

Комик Чебатков рассказал о ненастоящих зрителях в черном на съемках «Однажды в России»

Известный юморист Евгений Чебатков рассказал, что на съемках популярного сатирического шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ присутствовали не настоящие зрители, а заранее нанятая массовка. Свой опыт участия в программе он описал в YouTube-шоу AITPA.

Чебатков вспомнил, как комик Азамат Мусагалиев пригласил его сняться в одном скетче для «Однажды в России». «Я приехал, и у них зрители ненастоящие сидят — нанятая массовка, которая весь день там находится. И это страшно, они там все в черном сидят», — рассказал он.

Во время съемок, по словам комика, массовку просят реагировать на происходящее на сцене смехом, поэтому зрители очень громко и резко смеются после каждой специально обозначенной реплики. «И это ужас, они все смеются, как Джокер», — добавил он.

Ранее Мусагалиев раскрыл закулисье шоу «Однажды в России». Юморист рассказал, что создание одного выпуска передачи занимает больше месяца, а на его съемки уходит около двух недель. Комик также отметил, что актеры проекта сначала репетируют скетчи у себя в офисе.

