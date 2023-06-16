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20:09, 16 июня 2023Путешествия

Стюардесса перепутала Израиль и Палестину и разгневала пассажиров рейса

Стюардесса Ryanair назвала Тель-Авив палестинским городом и отказалась извиняться

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Стюардесса авиакомпании Ryanair во время рейса назвала Тель-Авив палестинским городом и разгневала пассажиров. Об этом сообщает The National.

По данным издания, лоукостер выполнял рейс из Италии в Израиль, когда бортпроводница несколько раз объявила по громкоговорителю, что лайнер направляется в Палестину. Пассажиры попытались поправить стюардессу и даже просили ее извиниться, однако член экипажа отказалась признавать, что перепутала страны. Более того, она обвинила недовольных путешественников в создании шума и беспорядка на борту.

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Позже Ryanair признала ошибку и принесла извинения, однако в соцсетях компанию стали бойкотировать. Пользователи призвали туристов отказаться от полетов с этим перевозчиком.

«Если Ryanair считает, что Тель-Авив находится в Палестине, то, возможно, им следует вести дела только с палестинской администрацией. Израильтяне могут самостоятельно прокладывать себе путь в еврейское государство и из него», — заявило руководство Центра Симона Визенталя.

Ранее стюардесса авиакомпании British Airways случайно открыла аварийный трап до взлета и задержала самолет на пять часов. Ее действия вызвали хаос в аэропорту — экстренные службы приехали к лайнеру. Пассажиров сняли с рейса и заставили ждать новый борт не менее пяти часов.

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    Зарина Дзагоева
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