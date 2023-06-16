Путин указал на направленные на стратегическое поражение России усилия Запада

Путин: Запад предпринимает большие усилия, чтобы нанести стратегическое поражение России

Запад предпринимает большие усилия для того, чтобы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция доступна на Rutube.

«Западные страны предпринимают максимальные усилия для того, чтобы Россия понесла, как они говорят, поражение на поле боя, стратегическое причем поражение», — сообщил глава государства, указав на то, что в России это «прекрасно видят».

Путин напомнил, что Россия поставила перед собой задачи, связанные с денацификацией и демилитаризацией украинских территорий, а также отметил, что в скором времени Украина перестанет использовать собственную военную технику.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.