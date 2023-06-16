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12:42, 16 июня 2023Мир

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене военнопленными

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в освобождении удерживаемых на Украине россиян

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна за помощь в обмене российских военнопленных, удерживаемых на Украине. Главы государств пообщались на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, связанных с обменом удерживаемых лиц, ряда других гуманитарных вопросов подобного рода», — высказался российский лидер. Он подчеркнул, что это важно для конкретных людей.

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    Виктория Кондратьева
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