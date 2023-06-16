Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене военнопленными

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в освобождении удерживаемых на Украине россиян

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна за помощь в обмене российских военнопленных, удерживаемых на Украине. Главы государств пообщались на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, связанных с обменом удерживаемых лиц, ряда других гуманитарных вопросов подобного рода», — высказался российский лидер. Он подчеркнул, что это важно для конкретных людей.