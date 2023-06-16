Кремль заявил об открытости Путина к контактам для решения украинской проблемы

Песков заявил, что Путин открыт к любым контактам для решения украинской проблемы

Президент России Владимир Путин открыт к любым контактам для обсуждения решения украинской проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.

Глава государства готов рассматривать любые идеи, которые могут привести к урегулированию ситуации на Украине, отметил Песков.

«Украинская проблема может решаться разными способами, Путин поддерживает любые наборы идей для завершения конфликта», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

13 июня Путин на встрече с военкорами ответил на вопрос о необходимости новой мобилизации, а также оценил ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент также подчеркнул, что цели спецоперации на Украине могут корректироваться, но в целом остаются неизменными. По информации Путина, российские войска уничтожили от 25 до 30 процентов переданной Украине военной техники западного образца. Глава государства добавил, что схожие показатели потерь ВСУ приводят и другие источники, в том числе и на Западе.