Путин встретится с президентом ОАЭ на ПМЭФ

Владимир Путин встретиться с президентом ОАЭ Аль Нахайяном 16 июня на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что в рамках мероприятия главы государств проведут переговоры. «Объединенные Арабские Эмираты принимают участие в форуме в качестве основного гостя», — говорится в заявлении.

24 мая Кремль анонсировал очное выступление Путина на ПМЭФ. Оно состоится 16 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что президент присоединится к дискуссии на пленарной панели.

Он также отметил, что каждое выступление президента на ПМЭФ имеет большую важность «для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России», и выступление в этом году не станет исключением.