Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:43, 16 июня 2023Мир

Путин встретится с президентом ОАЭ на ПМЭФ

Владимир Путин встретиться с президентом ОАЭ Аль Нахайяном 16 июня на ПМЭФ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что в рамках мероприятия главы государств проведут переговоры. «Объединенные Арабские Эмираты принимают участие в форуме в качестве основного гостя», — говорится в заявлении.

24 мая Кремль анонсировал очное выступление Путина на ПМЭФ. Оно состоится 16 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что президент присоединится к дискуссии на пленарной панели.

Он также отметил, что каждое выступление президента на ПМЭФ имеет большую важность «для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России», и выступление в этом году не станет исключением.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Минтруд прокомментировал установление шестидневной рабочей недели
    Украинский беспилотник попытался атаковать российский радиозавод под Брянском
    Приехавшего в Крым участника СВО не пустили в кафе в День России
    Киркоров отреагировал на слухи о секс-вечеринках в новой квартире
    Украинские произведения искусства тайно вывезли во Францию
    Россия увеличила количество полос для автомобилей на границе с Грузией
    Внутренности нового MacBook Air показали на видео
    Появились фото обломков попытавшегося атаковать вышку связи под Курском БПЛА
    Прибившаяся к российским военным собака спасла их от оставленных ВСУ ловушек
    Появились кадры пожара на предприятии в приграничном российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.