Экономист объяснил неизбежность мировой рецессии
Мировая рецессия неизбежна, и мы уже к ней приближаемся, заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Причины надвигающегося замедления темпов экономического роста он назвал в беседе с «Лентой.ру».
Неизбежность рецессии связана с совокупностью факторов, убежден экономист. Во-первых, оказывает влияние тот факт, что товаров производится больше, чем потребляется. Это приводит к обесцениванию денег.
«Вот эти низкие ставки, которые очень долго держались в Западной Европе и США, были обусловлены тем, что финансовые институты не были заинтересованы в привлечении денег, потому что их некуда было вкладывать. А единственная причина их повышения, которое происходит в течение последнего года — это попытка сбить инфляцию, которая начала расти впервые за много десятилетий», — добавил Григорьев.
Во-вторых, стоит учитывать колоссальные военные расходы, которые касаются не только России, но и значительной части мира, полагает эксперт.
Эти расходы, по крайней мере в краткосрочной перспективе, не окупаемы. После достижения военных целей, спустя какое-то время, они могут дать эффект, если новые территории начнут давать экономическую отдачу, но это будет не сегодня, не завтра и даже не через год
Третьим фактором, который внес свой вклад, экономист назвал пандемию коронавируса, которая сильно нарушила систему мировых экономических отношений. «Это был достаточно сильный удар, который отразился и на логистике, и на финансах, и на потреблении — много на чем отразился, и мировая экономика пока от него не оправилась», — высказался он.
Четвертым важным фактором эксперт счел изменение отношений в сторону ухудшения между ключевыми центрами силы в мире. «Это не только Россия — Запад, но и Китай — США, и Евросоюз тоже пытается, в общем-то, в унисон с США выступать против Китая. Совокупность этих факторов, конечно, приводит к неизбежности рецессии», — подытожил Григорьев.
Ранее глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила, что мировая рецессия станет основным риском для экономики России.