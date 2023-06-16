Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:05, 16 июня 2023Экономика

Экономист объяснил неизбежность мировой рецессии

Экономист Григорьев заявил о неизбежности мировой рецессии

Фото: Reuters

Мировая рецессия неизбежна, и мы уже к ней приближаемся, заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Причины надвигающегося замедления темпов экономического роста он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Неизбежность рецессии связана с совокупностью факторов, убежден экономист. Во-первых, оказывает влияние тот факт, что товаров производится больше, чем потребляется. Это приводит к обесцениванию денег.

«Вот эти низкие ставки, которые очень долго держались в Западной Европе и США, были обусловлены тем, что финансовые институты не были заинтересованы в привлечении денег, потому что их некуда было вкладывать. А единственная причина их повышения, которое происходит в течение последнего года — это попытка сбить инфляцию, которая начала расти впервые за много десятилетий», — добавил Григорьев.

Во-вторых, стоит учитывать колоссальные военные расходы, которые касаются не только России, но и значительной части мира, полагает эксперт.

Эти расходы, по крайней мере в краткосрочной перспективе, не окупаемы. После достижения военных целей, спустя какое-то время, они могут дать эффект, если новые территории начнут давать экономическую отдачу, но это будет не сегодня, не завтра и даже не через год

Владимир Григорьевэкономист

Третьим фактором, который внес свой вклад, экономист назвал пандемию коронавируса, которая сильно нарушила систему мировых экономических отношений. «Это был достаточно сильный удар, который отразился и на логистике, и на финансах, и на потреблении — много на чем отразился, и мировая экономика пока от него не оправилась», — высказался он.

Четвертым важным фактором эксперт счел изменение отношений в сторону ухудшения между ключевыми центрами силы в мире. «Это не только Россия — Запад, но и Китай — США, и Евросоюз тоже пытается, в общем-то, в унисон с США выступать против Китая. Совокупность этих факторов, конечно, приводит к неизбежности рецессии», — подытожил Григорьев.

Ранее глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила, что мировая рецессия станет основным риском для экономики России.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости
    В Киеве прогремели взрывы после ракетного удара
    Пьеса проживающей в Париже Литвиновой появилась в книжном магазине Москвы
    Президент Азербайджана и премьер Пакистана пообщались по-русски
    В МАГАТЭ рассказали о ситуации на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС
    Путин заявил об опережении других стран в вопросах климата
    Москвичам назвали даты спада жары в городе
    В Херсонской области заявили об умении сбивать ракеты Storm Shadow
    Экономист объяснил неизбежность мировой рецессии
    Падение добычи газа в России оказалось сильнее спрогнозированного
    Россиянок предупредили об опасности наращенных ногтей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.