Экономист объяснил неизбежность мировой рецессии

Экономист Григорьев заявил о неизбежности мировой рецессии

Мировая рецессия неизбежна, и мы уже к ней приближаемся, заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Причины надвигающегося замедления темпов экономического роста он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Неизбежность рецессии связана с совокупностью факторов, убежден экономист. Во-первых, оказывает влияние тот факт, что товаров производится больше, чем потребляется. Это приводит к обесцениванию денег.

«Вот эти низкие ставки, которые очень долго держались в Западной Европе и США, были обусловлены тем, что финансовые институты не были заинтересованы в привлечении денег, потому что их некуда было вкладывать. А единственная причина их повышения, которое происходит в течение последнего года — это попытка сбить инфляцию, которая начала расти впервые за много десятилетий», — добавил Григорьев.

Во-вторых, стоит учитывать колоссальные военные расходы, которые касаются не только России, но и значительной части мира, полагает эксперт.

Эти расходы, по крайней мере в краткосрочной перспективе, не окупаемы. После достижения военных целей, спустя какое-то время, они могут дать эффект, если новые территории начнут давать экономическую отдачу, но это будет не сегодня, не завтра и даже не через год Владимир Григорьев экономист

Третьим фактором, который внес свой вклад, экономист назвал пандемию коронавируса, которая сильно нарушила систему мировых экономических отношений. «Это был достаточно сильный удар, который отразился и на логистике, и на финансах, и на потреблении — много на чем отразился, и мировая экономика пока от него не оправилась», — высказался он.

Четвертым важным фактором эксперт счел изменение отношений в сторону ухудшения между ключевыми центрами силы в мире. «Это не только Россия — Запад, но и Китай — США, и Евросоюз тоже пытается, в общем-то, в унисон с США выступать против Китая. Совокупность этих факторов, конечно, приводит к неизбежности рецессии», — подытожил Григорьев.

Ранее глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила, что мировая рецессия станет основным риском для экономики России.

