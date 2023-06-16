Сальдо оценил способность России создать «санитарную зону» на Украине

Сальдо заявил, что ВС России способны создать «санитарную зону» на Украине

Вооруженные силы (ВС) России способны создать «санитарную зону» на территории Украины. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Он заявил, что Российская армия сильна и укомплектована, поэтому если создание «санитарной зоны» потребуется для защиты населения, то у нее хватит для этого сил.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если атаки на прилегающие территории государства будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.

14 июня, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что «санитарная зона», создание которой допустил глава государства, поможет отодвинуть дальнобойные орудия Украины на безопасное расстояние и защитить мирные объекты на российской территории.

