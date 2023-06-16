Игрок «Челси» назвал время в России одним из худших периодов в жизни

Игрок «Челси» Силва назвал шесть месяцев в России одним из худших периодов в его жизни

Бразильский защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о самом трудном периоде в карьере. Его слова приводит сайт английского клуба.

Силва назвал одним из худших периодов в жизни шесть месяцев в России. Он вспомнил, что после перехода в московское «Динамо» во время предсезонной подготовки ему стало плохо. Врачи обнаружили у спортсмена прогрессирующий туберкулез и хотели провести операцию на легком, однако было принято решение для дальнейшего лечения перевести его в клинику в Португалии.

«Не знал, смогу ли когда-нибудь снова играть в футбол. Мне просто приснилось, что так будет, но я не был уверен», — отметил Силва. По его словам, это было действительно тяжелое время.

Силва перешел в «Динамо» из «Порту» в июле 2005 года. За полгода он не сыграл в России ни одного матча и в январе 2006-го был отдан в аренду в бразильский «Флуминенсе», который затем его выкупил. Позднее футболист играл за «Милан» и ПСЖ, а с 2020 года защищает цвета «Челси», вместе с которым побеждал в Лиге чемпионов.