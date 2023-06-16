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15:59, 16 июня 2023Путешествия

Пилот описал не замечаемые пассажирами на борту нештатные ситуации

Пилот Романов: пассажиры не замечают многие нештатные ситуации на борту самолета

Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress.com

Пассажиры самолетов зачастую могут не заметить, когда на борту происходит нештатная ситуация. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал пилот, экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Он также перечислил наиболее распространенные происшествия во время рейсов.

«Бывали в истории ситуации, когда вырывались огромные части верхнего фюзеляжа. В основном нештатные ситуации происходят во время полетов с сильной турбулентностью или во время грозы, когда молнии сверкают около иллюминатора. Дебоши связаны в основном с алкоголем», — сказал он.

По словам пилота, технические проблемы с воздушным судном могут пройти совершенно незамеченными для пассажиров.

«Для экипажа довольно привычное явление, когда одна из дублирующих систем может отказать. Пассажиры могут не почувствовать ничего. Если что-то более серьезное, например, не удается сбить температуру на борту, приходится уже успокаивать пассажиров и просто сажать самолет на ближайший запасной аэродром», — объяснил специалист.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании British Airways экстренно приземлился спустя полчаса после вылета из-за странного запаха на борту.

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