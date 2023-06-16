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15:07, 16 июня 2023Путешествия

Пассажирский самолет экстренно приземлился из-за странного запаха на борту

Daily Mail: самолет British Airways экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за запаха

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании British Airways экстренно приземлился спустя полчаса после вылета из-за странного запаха на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что рейс направлялся из Нью-Йорка в Лондон, однако уже в воздухе пассажиры начали замечать запах в салоне лайнера. Вскоре на него обратили внимание и члены экипажа. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

Приземлившийся самолет обследовали полиция и пожарные службы, однако никаких вредных паров обнаружено не было. Снятых с рейса пассажиров разместили в отеле на ночь и отправили в пункт назначения на следующий день.

«Безопасность наших клиентов и экипажа всегда является нашим приоритетом и никогда не будет поставлена ​​под угрозу», — отметили в British Airways.

Ранее пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «ИрАэро» совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за отказа системы кондиционирования. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

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    Зарина Дзагоева
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