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09:19, 16 июня 2023Россия

В приграничном российском регионе загорелся склад предприятия

Глава Курской области Старовойт сообщил о пожаре на складе предприятия

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

На складе предприятия «Бел-Поль» в Курском районе Курской области произошел пожар. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«На место прибыли подразделения пожарной охраны, которые подтвердили возгорание на складе хранения продукции и в административном здании», — заявил губернатор, уточнив, что горение ликвидировано.

Сотрудники экстренных служб устраняют последствия пожара, а спецслужбы проверяют версию возможной атаки беспилотника на предприятие.

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    Варвара Родикова
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