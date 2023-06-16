В приграничном российском регионе загорелся склад предприятия

Глава Курской области Старовойт сообщил о пожаре на складе предприятия

На складе предприятия «Бел-Поль» в Курском районе Курской области произошел пожар. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«На место прибыли подразделения пожарной охраны, которые подтвердили возгорание на складе хранения продукции и в административном здании», — заявил губернатор, уточнив, что горение ликвидировано.

Сотрудники экстренных служб устраняют последствия пожара, а спецслужбы проверяют версию возможной атаки беспилотника на предприятие.