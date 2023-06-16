На ПМЭФ решили отключить мобильный интернет

Росконгресс заявил об отключении мобильного интернета на ПМЭФ из-за технических работ

В пятницу, 16 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) мобильный интернет работать не будет, связь решили отключить из-за технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи. Об этом со ссылкой на информацию Росконгресса сообщает РИА Новости.

Ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков предложил участникам и гостям форума воспользоваться WiFi-сетью проекта SPIEF2023. Корреспондент агентства подтвердил, что уже с восьми утра на въезде в Экспофорум мобильный интернет работает с перебоями. Периодически пропадает связь и не загружаются отдельные приложения.

В третий день на ПМЭФ-2023 традиционно проходят основные мероприятия. В том числе пленарное заседание с участием президента страны Владимира Путина.

В среду, 14 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин готовит большую речь, которая будет иметь большую важность «для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России», а после этого примет участие в дискуссии.

На следующий день представитель Кремля уточнил, что президент ограничит свое участие в форуме выступлением. По его словам, Путин даст оценку экономики за минувший год и очертит основные перспективы.