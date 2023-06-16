69-я параллель
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11:54, 16 июня 202369-я параллель

Возвращение зимы на улицы российского города сняли на видео

Выпавший в Воркуте в середине июня снег сняли на видео

Выпавший в Воркуте снег в середине июня сняли на видео. Короткий видеоролик опубликовало сообщество «Хэлоу, Воркута!» во «ВКонтакте».

На снятых одним из горожан кадрах видно припорошенные снегом дворы с припаркованными автомобилями. Автор поднимает камеру к небу и показывает, что во время записи снегопад продолжается. Разместивший ролик пользователь удивляется возвращению зимы и выражает свое разочарование в связи с этим.

По данным из открытых источников, в ночь на 16 июня температура воздуха в Воркуте опускалась до нуля градусов.

13 июня снег выпал в северных районах Якутии. Синоптики не увидели в этом ничего необычного, заявив, что в этих широтах снег может выпасть и в середине лета. Необходимым условием для летнего снегопада является вторжение холодных воздушных масс, подчеркнули они.

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    Алан Босиков
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