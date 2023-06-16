В России разработают учебник для вузов с разделом о спецоперации

Минобрнауки России разработает непрофильный учебник для вузов с разделом об СВО

Минобрнауки России разработает учебник истории для непрофильных специальностей в вузах с разделом о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Константин Могилевский, передает ТАСС.

Как рассказал Могилевский, концепция содержания курса уже утверждена, оно доходит до настоящего времени. На вопрос о том, будет ли в учебнике раздел о спецоперации, он ответил утвердительно. По словам чиновника, типовой учебник для нуждающихся в нем преподавателей будет разработан в течение следующего учебного года. «Самое главное, что мы прямо вот сейчас устанавливаем требования к минимуму знаний, то есть содержанию этого курса», — добавил он.

В апреле глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) на Украине уже разработан для 11-х классов. До этого он отмечал, что учебник может появиться в школах с 1 сентября.