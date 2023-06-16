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08:24, 16 июня 2023Силовые структуры

Украинку с психотропным веществом задержали на российской границе

На границе Эстонии и России задержали гражданку Украины из-за таблеток с психотропами

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

На границе России и Эстонии задержали 52-летнюю гражданку Украины, у которой в сумке обнаружили таблетки с психотропным веществом. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, женщина пыталась въехать в Россию. При осмотре ее вещей выяснилось, что в провозимых ею таблетках содержится вещество, оборот которого в стране ограничен. Женщине грозит возбуждение уголовного дела статье 228 («Незаконный оборот психотропных веществ») УК РФ. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали 22-летнего полицейского за покупку наркотиков через интернет.

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    Илона Палей
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