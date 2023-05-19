Российского полицейского задержали за покупку наркотиков

В Новосибирске задержали 22-летнего полицейского за покупку наркотиков через Интернет

В Новосибирске силовики задержали 22-летнего сотрудника одного из подразделений МВД России по городу. Об этом в пятницу, 19 мая, «Ленте.ру» сообщили в следственно управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 11 мая фигурант через Интернет заказал наркотики и хранил для личного использования. Однако его коллеги из оперативно-розыскной части узнали о запрещенных веществах и задержали полицейского около дома в Ленинском районе.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 228 («Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических веществ») УК РФ. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что в Петербурге у гаражей полиция задержала с наркотиками бывшего следователя ФСБ.

